Poco più di tre ore al fischio d'inizio di Inter-Pisa, sfida che aprirà la 22a giornata di campionato. E cominciano ad arrivare importanti indicazioni sulla formazione scelta da Cristian Chivu per la partita.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, possibile una clamorosa novità: potrebbe riposare Manuel Akanji e in quel caso è pronto Stefan De Vrij al centro della difesa. Con lui davanti a Sommer ecco Bisseck e Carlos Augusto.
A centrocampo dovrebbe restare fuori Zielinski: favorito Barella regista con Sucic e Mkhitaryan mezzali, Luis Henrique e Dimarco sugli esterni. In attacco pronto Pio Esposito a far coppia con Lautaro Martinez.
La probabile: Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Esposito
