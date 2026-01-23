Poco più di tre ore al fischio d'inizio di Inter-Pisa, sfida che aprirà la 22a giornata di campionato. E cominciano ad arrivare importanti indicazioni sulla formazione scelta da Cristian Chivu per la partita.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, possibile una clamorosa novità: potrebbe riposare Manuel Akanji e in quel caso è pronto Stefan De Vrij al centro della difesa. Con lui davanti a Sommer ecco Bisseck e Carlos Augusto.