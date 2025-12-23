Campione olimpico a Rio 2016, Rafinha ha annunciato il suo ritiro all'età di 32 anni. L'ex giocatore dell'Inter ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad appendere gli scarpini al chiodo.

"Grazie, calcio, per avermi reso quello che sono", ha scritto sui social. "Ho deciso di ritirarmi. Poco più di un anno fa ho subito un infortunio al ginocchio che, purtroppo, mi impedisce di tornare a competere ai massimi livelli. È stato difficile accettare di non poter continuare. Grazie alla mia famiglia per essere sempre stata presente e a tutti per il loro amore e il loro sostegno".