Gianni Pampinella Redattore 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 11:40)

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Henrikh Mkhitaryan ha parlato della sua prima volta a San Siro. Era il 2008 e il centrocampista andò allo stadio per vedere Inter-Siena. "Eravamo in Italia, a Bergamo, con l'U19 della squadra nazionale armena. Eravamo qua a fare la preparazione per l'Elite round dell'U19. Prima di tornare a casa avevamo un giorno libero e c'era Inter-Siena".

"Ci hanno chiesto se volevamo andare a vedere la partita allo stadio e ovviamente abbiamo detto sì. Se non sbaglio, se l'Inter avesse vinto quella partita sarebbe stata campione d'Italia, purtroppo hanno pareggiato 2-2 e hanno rimandato i festeggiamenti. Però è stata un'esperienza bellissima, la prima volta presente in uno stadio come il Meazza che ci ha regalato emozioni. Ricordo il tifo, l'urlo dei tifosi, la partita".

"La foto con Djorkaeff? Per il popolo armeno lui è sempre stato armeno nonostante giocasse per la Francia. Ci ha reso orgogliosi perché non ha mai dimenticato di sottolineare di essere armeno dalla parte della madre. Per noi bambini armeni è sempre stato un idolo. A 9 anni, quando lui è venuto con la nazionale francese per le qualificazioni ho fatto la foto famoso e ce l'ho nel mio armadio a casa mia in Armenia. Ogni tanto quando ci vediamo ci abbracciamo e parliamo. Una persona bellissima".