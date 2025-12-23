FC Inter 1908
Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Chivu e dello stile comunicativo del tecnico, oltre che delle colpe dei giocatori: 
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Chivu e dello stile comunicativo del tecnico, oltre che delle colpe dei giocatori:

"Chivu dal punto di vista comunicativo è una specie di koala, va protetto e messo in una teca. Ha il modo di vivere l'esperienza che gli fa prendere i temi con una leggerezza incredibile. Io lo vedo come un personaggio mitologico uno così, veniamo dal gallinaio di Milan-Napoli e viva Dio che non è così. Sono felice di sentire come si esprime Chivu, non cerca alibi, non insulta la madre, i vecchi che ha di fronte. Poi non sono sicuro che questa coinciderà con vincere 30 trofei ma preferisco vedere uno così. Se i ragazzi che sono in campo perdono facilmente, da Inzaghi, con la Nazionale, con Chivu, io non cerco più in panchina. Basta alibi ai giocatori, il problema non è in panchina sono i giocatori. Bonny è un giocatore forte, aveva segnato su rigore a Ravaglia. Ma dopo 4 rigori sbagliati devi tirare un rigore dritto, non puoi fare il rigoretto perché fai una brutta figura e ammazzi la tua squadra. Per me rimane un ottimo giocatore. Non troppo possiamo attribuirlo agli allenatori, le sconfitte sono tutte uguali. Poi ci saranno i cambi col Parma, Pio e Calhanoglu non entrano... Però una volta si addormentano, una volta l'arbitro col Liverpool, una volta il portiere senza mani, c'è sempre una giustificazione, ma le responsabilità rimangono con l'allenatore che cambia.

Quindi sono le tue responsabilità, sei tu che ti senti ingiocabile, ti senti più forte. io detesto chi vince giocando male, ma allo stesso modo chi gioca bene e perde. Non va bene, è chiaramente un problema. Si può anche pareggiare a sto gioco. Le volte che non ci sono i rigori perdi, quando ci sono pareggi e perdi. Nasce dall'Atletico? Non so perché lì è uscita con gioia dicendo tanto vinciamo la seconda stella. Da lì è diventata una situazione grottesca. Soluzione? Smettere di pensare di essere il Brasile del '70, i mediani devono fare i mediani, invece fanno i colpi di tacco. Gli attaccanti devono fare più gol, i portieri devono avere le braccia e parare, altrimenti è un problema. Martinez? Non ricordo una partita in cui ha giocato in cui abbia fatto un errore, dell'altro non ricordo una partita in cui non abbia fatto un errore. Inter-Como 4-0 è una grande galloppata, ma se sulla sua uscita bucata vai 1-1 non so come finisce. Se Roma-Inter lui buca il cross e Dovbyk segna fai 1-1. Se non risolvi il problema del portiere te lo ritrovi. 

