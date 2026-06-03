Ex Inter, Ranieri cittadino onorario di Cagliari: “Era nel destino”

Questa mattina la cerimonia ufficiale con il sindaco del capoluogo sardo Massimo Zedda. Tra le motivazioni anche "l'attaccamento e l'amore di Claudio Ranieri alla città che ha sempre considerato come la sua seconda casa: le imprese di Ranieri con il Cagliari rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall'isola".

"Quando saluto un sardo - ha detto - mia moglie se ne accorge subito: evidentemente si vede dal mio sguardo che c'è un legame particolare. Ma ci sono stati tanti segnali: dal fatto che ho giocato in A l'ultima gara con la Roma proprio contro il Cagliari. All'esordio in A, sempre in giallorosso, lanciato dall'allenatore dello scudetto del Cagliari, Manlio Scopigno. Ci siamo anche lasciati molto bene: promozione e salvezza l'anno successivo non erano affatto scontati".