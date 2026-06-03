Tre anni fa il voto all'unanimità del Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria.
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Ex Inter, Ranieri cittadino onorario di Cagliari: “Era nel destino”
Ora la consegna della pergamena per chiudere il cerchio e far diventare Claudio Ranieri a tutti gli effetti un vero cagliaritano.
Questa mattina la cerimonia ufficiale con il sindaco del capoluogo sardo Massimo Zedda. Tra le motivazioni anche "l'attaccamento e l'amore di Claudio Ranieri alla città che ha sempre considerato come la sua seconda casa: le imprese di Ranieri con il Cagliari rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall'isola".
Ranieri, che proprio ieri haricevuto dalla prefetta Paola Dessì il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha manifestato tutto il suo orgoglio per questo ennesimo riconoscimento arrivato da Cagliari:
"Quando saluto un sardo - ha detto - mia moglie se ne accorge subito: evidentemente si vede dal mio sguardo che c'è un legame particolare. Ma ci sono stati tanti segnali: dal fatto che ho giocato in A l'ultima gara con la Roma proprio contro il Cagliari. All'esordio in A, sempre in giallorosso, lanciato dall'allenatore dello scudetto del Cagliari, Manlio Scopigno. Ci siamo anche lasciati molto bene: promozione e salvezza l'anno successivo non erano affatto scontati".
(Fonte: ANSA)
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