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fcinter1908 ultimora Chiellini conferma: “Mi dispiace molto ma Vlahovic lascerà la Serie A a meno che…”
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Chiellini conferma: “Mi dispiace molto ma Vlahovic lascerà la Serie A a meno che…”
"A queste cifre - sottolinea Chellini - Vlahovic non rimarrà in Italia, comunque legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio".
"A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve. E' una persona seria".
Così Giorgio Chiellini, director of Football Strategy della Juventus, parlando con l'Agi, a margine di un incontro tra i vertici bianconeri e lo Juventus Club Montecitorio, a proposito dell'interruzione della trattativa per il prolungamento del contratto con Dusan Vlahovic.
"A queste cifre - sottolinea Chellini - Vlahovic non rimarrà in Italia, comunque legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio".
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