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Chiellini conferma: “Mi dispiace molto ma Vlahovic lascerà la Serie A a meno che…”

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"A queste cifre - sottolinea Chellini - Vlahovic non rimarrà in Italia, comunque legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio".
Matteo Pifferi Redattore 

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"A me dispiace molto, fino all'ultimo ci ha tenuto per la Juve. E' una persona seria".

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Getty Images

Così Giorgio Chiellini, director of Football Strategy della Juventus, parlando con l'Agi, a margine di un incontro tra i vertici bianconeri e lo Juventus Club Montecitorio, a proposito dell'interruzione della trattativa per il prolungamento del contratto con Dusan Vlahovic.

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"A queste cifre - sottolinea Chellini - Vlahovic non rimarrà in Italia, comunque legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio".

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