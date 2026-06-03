A Varsavia, alle 20.45, la Polonia affronterà in amichevole la Nigeria, utile solo ai fini del ranking anche perché entrambe le Nazionali non prenderanno parte al prossimo Mondiale.

Come nella precedente amichevole contro l'Ucraina, Piotr Zielinski partirà titolare in mezzo al campo. Il centrocampista dell'Inter ha giocato un tempo (il primo) contro gli ucraini e il CT Urban lo ha riconfermato dall'inizio anche contro la Nigeria.