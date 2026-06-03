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La Polonia affronta in amichevole la Nigeria: Zielinski ancora titolare

La Polonia affronta in amichevole la Nigeria: Zielinski ancora titolare - immagine 1
A Varsavia, alle 20.45, la Polonia affronterà in amichevole la Nigeria, utile solo ai fini del ranking: Zielinski in campo dal 1'
Matteo Pifferi Redattore 

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A Varsavia, alle 20.45, la Polonia affronterà in amichevole la Nigeria, utile solo ai fini del ranking anche perché entrambe le Nazionali non prenderanno parte al prossimo Mondiale.

La Polonia affronta in amichevole la Nigeria: Zielinski ancora titolare- immagine 2

Come nella precedente amichevole contro l'Ucraina, Piotr Zielinski partirà titolare in mezzo al campo. Il centrocampista dell'Inter ha giocato un tempo (il primo) contro gli ucraini e il CT Urban lo ha riconfermato dall'inizio anche contro la Nigeria.

La Polonia affronta in amichevole la Nigeria: Zielinski ancora titolare- immagine 3

Ecco le formazioni ufficiali di Polonia-Nigeria, le scelte dei due CT, Urban e Chelle.

POLONIA: Grabara; Wisniewski, Bednarek, Potulski; Kaminski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Szymanski, Lewandowski; Swiderski.

NIGERIA: Okoye; Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemaechi; Ndidi, Onyeka, Nnadi, Simon; Moffi, Adams

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