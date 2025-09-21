Alexis Sanchez torna a brillare. L’ex attaccante cileno dell’Inter, tornato in Spagna in estate, ha deciso la sfida tra il Siviglia di Almeyda e l’Alaves.
Ex Inter, Sanchez ancora decisivo: il suo gol regala i 3 punti al Siviglia
Ex Inter, Sanchez ancora decisivo: il suo gol regala i 3 punti al Siviglia
Dopo l'assist contro l'Elche, il Nino Maravilla realizza la rete del 2-1 nel match tra l'Alaves e il suo Siviglia
Il 36enne ha realizzato il gol del definitivo 2-1, che ha regalato agli andalusi i tre punti nell’ultima gara di Liga.
Già la scorsa settimana Sanchez aveva messo il suo zampino con l’assist nel 2-2 casalingo contro l’Elche, la gara d’esordio in questa edizione del campionato spagnolo.
