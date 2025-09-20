Numeri e statistiche dell'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo

Alessandro De Felice Redattore 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 23:46)

Tutto pronto: dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro l'Ajax, i nerazzurri tornano in campo a San Siro per affrontare il Sassuolo, nella gara valida per la 4ª giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è previsto per domenica 21 settembre alle ore 20,45.

LAUTARO E IL SASSUOLO

Il legame tra Lautaro Martínez e il Sassuolo è speciale: esordio in Serie A il 19 agosto 2018 proprio al MAPEI Stadium, prima doppietta nel torneo contro i neroverdi nell’ottobre 2019 e cinque reti complessive agli emiliani.

Con un gol, il capitano supererebbe Sandro Mazzola a quota 116, diventando il quinto miglior marcatore nerazzurro in solitaria nella storia della Serie A. Davanti a lui resterebbero solo Meazza, Lorenzi, Nyers e Altobelli.

TIKUS, NUMERI DA TOP

Tre gol e un assist nelle prime tre giornate: Marcus Thuram è partito fortissimo in campionato. L’attaccante francese ha preso parte ad almeno una rete in ognuna delle sfide giocate, un rendimento che non teneva dai tempi del novembre-dicembre 2020, quando andò in serie positiva per quattro gare consecutive. La sua velocità e la sua capacità di attaccare la profondità sono armi decisive nello scacchiere nerazzurro.

I RECORD DI BARELLA E CALHANOGLU

Nicolò Barella è simbolo di costanza e rendimento. Il numero 23 interista è uno dei tre giocatori ad aver servito almeno un assist in ciascuna delle ultime dieci stagioni di Serie A. Energia, inserimenti e qualità in rifinitura lo rendono imprescindibile nel centrocampo nerazzurro.

Da quando è in Serie A (2017/18), Hakan Çalhanoglu è uno dei quattro centrocampisti dei top-5 campionati europei ad aver superato quota 50 gol e 50 assist. Con la maglia dell’Inter il turco ha già firmato 10 reti da fuori area: meglio di lui, nello stesso periodo, solo Kevin De Bruyne (13).

