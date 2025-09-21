L'ex centrocampista blucerchiato è l'uomo chiamato a trasformare in oro i calci piazzati nerazzurri

Gianni Pampinella Redattore 21 settembre - 00:00

Dopo aver condiviso con Cristian Chivu i mesi a Parma, Angelo Palombo ha ritrovato l’allenatore rumeno ad Appiano Gentile. Questa volta, però, con un ruolo ben definito: curare nei minimi dettagli le palle inattive. Un lavoro che l'ex centrocampista blucerchiato svolge molto bene visti i numeri di questo avvio di stagione. "È lui l'uomo chiamato a trasformare in oro i calci piazzati nerazzurri. E in questo avvio di stagione, Palombo si è già travestito da Re Mida: (quasi) ogni calcio d'angolo viene trasformato in oro dalla squadra", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Ajax-Inter, minuto numero 42: corner di Calhanoglu, gol di testa di Thuram. Ajax-Inter, minuto 47, rileggere appena sopra: corner di Calhanoglu, gol di Thuram. Ma non solo, perché da calcio d'angolo l'Inter ha segnato anche contro la Juventus (assist di Dimarco sempre per Thuram) e Torino (Barella per Bastoni). Uguale: cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. E lo schema è sempre simile. Corner calciato forte verso il primo palo, area addensata, svariati uomini già dentro e altrettanti pronti a lanciarcisi".

"Già con Simone Inzaghi in panchina, i calci piazzati sono sempre stati un punto di forza. Ma dalle prime uscite stagionali di Chivu la tecnica appare persino migliorata. Il segreto, come scritto, è (anche) Angelo Palombo, uno che da calciatore di piazzati ne ha tirati un'infinità. E, soprattutto, ha affinato l'abilità una volta smesso di giocare. Quando il mondo interista l'ha subito riconosciuto, pizzicato dalle telecamere dopo la zuccata con cui Bastoni sbloccò la gara d'esordio in Serie A contro il Torino. Chivu non si scompone, si volta, sorride e va a battere il cinque a Palombo accomodato in panchina. Come a dire: "Bravo, Angelo. Questo è tutto merito tuo". Come gli altri centri trovati dall'Inter da fermo, e pure... i prossimi".

(Gazzetta dello Sport)