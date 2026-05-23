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Ex Inter, Sneijder sulla nazionale olandese: “Avevi un’erezione quando…”

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L'ex giocatore nerazzurro parla dell'emozione di indossare la maglia della nazionale olandese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Getty Images

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Wesley Sneijder e Rafael van der Vaart hanno notato un cambiamento di mentalità tra le ultime generazioni di giocatori della nazionale olandese. Mentre oggi i giocatori sembrano più inclini a rifiutare gli impegni con la nazionale, ai tempi dei due ex giocatori era impensabile. Secondo gli ex centrocampisti, giocare per il proprio paese era un onore assoluto e non hanno mai rifiutato una convocazione.

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"Non abbiamo mai rifiutato. Forse sembra un cliché, ma quando indossavi quella maglia arancione e sentivi l'inno nazionale, ti veniva un'erezione. Anche solo il momento in cui scendi in campo con la maglia arancione, con tutto lo stadio arancione, sì, ti fa davvero effetto. Ricevi un piccolo segno di apprezzamento ogni volta. È davvero bello. Ho anche assistito a delle amichevoli pazzesche. Ho pensato che fosse fantastico giocare per il mio Paese. Ho la sensazione che moltissimi giocatori danno forfait con troppa facilità. Per piccoli dolorini, cose del genere. Noi non ci tiravamo mai indietro".

(meemetoranje.nl)

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