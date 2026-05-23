Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato della panchina della Nazionale e degli allenatori di cui si è parlato per ricoprire il ruolo da ct

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 maggio 2026 (modifica il 23 maggio 2026 | 13:46)

«Mancinial 99,99% sarà il prossimo tecnico della Nazionale. Guardiola? Ma basta con sta roba di Guardiola, non ci ha mai pensato un secondo e manco Abete e Malagò ci hanno mai pensato». Ivan Zazzaroni ha parlato a Radio Dee Jay della panchina dell'Italia e ha ribadito che per lui il prossimo ct sarà proprio l'ex allenatore nerazzurro (ha guidato l'Inter per due volte, negli anni da 2004 al 2008 e dal 2014 al 2016).

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«Pure io volevo uscire con Irina Shayk, a parte che un'Irina già ce l'ho, ma guadagna 25 mln, è stanchissimo. Si riposa e poi vedrà. Capisco i social ma basta. Guardiola ama Brescia, ma teniamo i piedi per terra», ha aggiunto su chi parla del possibile approdo dell'allenatore spagnolo sulla panchina della Nazionale dopo l'addio al City.

Zazzaroniha parlato anche di un altro ex allenatore nerazzurro. «Sorpreso dall'addio al Napoli di Conte? Sinceramente un po' sì. Qualche messaggio ce lo siamo scambiato: ha avuto momenti giù, momenti su ed era anche in scadenza. Mi ha sorpreso devo dire. Credo che la piazza lo abbia un po' stressato da questo punto di vista. La piazza ha stressato lui, se glielo dici si incazza. Conte porta i giocatori a livelli che non immaginavano neanche loro stessi. Perché ti fa lavorare come un pazzo e ha grandi idee. Astori diceva che 10 giorni con lui in Nazionale valevano anni con un altro».

(Fonte: Radio Dee Jay)