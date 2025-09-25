Non è un mistero che Piero Ausilio avesse provato a portarlo a Milano già tre anni fa. Ma alla fine Manuel Akanji ha dovuto aspettare prima di indossare la maglia dell'Inter. Il suo arrivo nell'ultimo giorno di mercato è stato come un segno del destino, un destino a tinte nerazzurre.

"Era tutto già scritto? Forse, considerando che Manuel Akanji l'Inter ce l'aveva nel destino: la prima maglia di Vieri, parte della famiglia interista, il tentativo di Ausilio di portarlo a Milano già 3 anni fa. Sempre titolare, mai sostituito, leader fin dal primissimo giorno. Facile è stato l'adattamento con la squadra di Chivu: Akanji è subito tornato in nazionale e poi via, dritto sul pianeta nerazzurro. Titolare e non sostituito a Torino contro la Juve, uguale ad Amsterdam contro l'Ajax, uguale a San Siro con il Sassuolo. Chivu non ha mai rinunciato allo svizzero. E un motivo ci sarà...", sottolinea la Gazzetta dello Sport.