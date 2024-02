Fabbian gol e assist, il Bologna batte anche il Verona e vola al quarto posto

Il Bologna di Thiago Motta batte anche l'Hellas Verona e vola da solo al quarto posto in classifica, in attesa della risposta dell'Atalanta

Nella serata in cui Giovanni Fabbian (verso il quale l'Inter vanta una recompra fissata a 12 milioni di euro nel 2025) sforna una grande prestazione con gol e assist, il Bologna di Thiago Motta batte anche l'Hellas Verona e vola da solo al quarto posto in classifica, in attesa della risposta dell'Atalanta che, a -3 dai rossoblù, deve ancora recuperare due partite (una con l'Inter).