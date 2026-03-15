Inter, un anno di tensioni: tutti gli episodi che hanno fatto infuriare il club

Il rammarico in casa Inter è enorme. Il club nerazzurro si sente profondamente penalizzato da quanto accaduto in una settimana tra il derby col Milan e la partita con l'Atalanta. Sono più decisioni, nel giro appena di 180', che si sommano ad altre che hanno tolto del margine importante di cui non si parla abbastanza. La Gazzetta dello Sport, attraverso un focus proposto sul suo sito, mette insieme diverse situazioni accadute nell'ultimo anno che hanno fatto infuriare il club di viale della Liberazione.