Il rammarico in casa Inter è enorme. Il club nerazzurro si sente profondamente penalizzato da quanto accaduto in una settimana tra il derby col Milan e la partita con l'Atalanta. Sono più decisioni, nel giro appena di 180', che si sommano ad altre che hanno tolto del margine importante di cui non si parla abbastanza. La Gazzetta dello Sport, attraverso un focus proposto sul suo sito, mette insieme diverse situazioni accadute nell'ultimo anno che hanno fatto infuriare il club di viale della Liberazione.
fcinter1908 ultimora Inter, un anno di tensioni: tutti gli episodi che hanno fatto infuriare il club
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Inter, un anno di tensioni: tutti gli episodi che hanno fatto infuriare il club
Diverse le situazioni che nell'ultimo anno sono costate punti al club nerazzurro
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