Como da Champions? Ho sempre detto la stessa cosa, ci sono momenti e piani, siamo in continua crescita, ma non possiamo diventare subito lì per i soldi spesi… Non sono solo i soldi, un anno e mezzo fa eravamo in Serie B. L’anno scorso per 6/7 mesi abbiamo sofferto tanto, poi siamo migliorati, ci sono alti e bassi, è normale. Stiamo crescendo comunque, non si può sottovalutare quanto fatto. Addai infortunato, Sergi Roberto, Morata, Kuhn, Diao, Goldaniga, hanno giocato tutti pochissimo questi. Complimenti a chi c’è sempre stato che ha giocato tanto, 16/17 giocatori. Vogliamo rispettare i piani facendo le prestazioni. Non è solo la vittoria, è l’identità che vogliamo creare.