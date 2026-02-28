Al termine di Como-Lecce, Cesc Fabregas ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico spagnolo: "La mia immagine preferita è la vittoria. Tre punti pesanti per noi, abbiamo dato continuità dopo la vittoria a Torino contro la Juventus. Brava la squadra che ha mostrato maturità, tranquillità, siamo andati in svantaggio per un errore individuale, però siamo una squadra, non si parla di individualità, ma di squadra. È un percorso, capita avere alti e bassi, noi cerchiamo la continuità".
Fabregas: “Tre punti pesanti per noi. La squadra è matura. Kempf e Morata? Ecco come stanno”
Le dichiarazioni del tecnico spagnolo rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Como-Lecce
"Più partite giochiamo insieme, più la squadra diventerà forte. Il Lecce gioca in una certa maniera, oggi hanno giocato con 3 centrali che praticamente non lo fanno mai. I ragazzi hanno interpretato bene la partita che oggi si vinceva a sinistra dove uscivamo sempre bene. Kempf e Morata? Morata non lo so ancora, Kempf dobbiamo stare attenti, però niente di grave. Non vogliamo rischiare perché mancano tre mesi con tante partite, speriamo di avere tutti sani".
