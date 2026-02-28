Al termine di Como-Lecce, Cesc Fabregas ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico spagnolo: "La mia immagine preferita è la vittoria. Tre punti pesanti per noi, abbiamo dato continuità dopo la vittoria a Torino contro la Juventus. Brava la squadra che ha mostrato maturità, tranquillità, siamo andati in svantaggio per un errore individuale, però siamo una squadra, non si parla di individualità, ma di squadra. È un percorso, capita avere alti e bassi, noi cerchiamo la continuità".