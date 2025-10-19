"A fine primo tempo avrei detto Inter padrona del campo, con una prestazione di grande intensità. Nella ripresa meglio la Roma, anche se non so come Dovbyk sia diventato un attaccante che non segna nemmeno con le mani. Incredibile. Non puoi sbagliare quel colpo di testa a porta vuota. Chivu sta facendo un lavoro eccellente, la squadra gioca in maniera diversa con personalità. Gli avevo mosso solo un appunto, che avrebbe dovuto utilizzare i nuovi acquisti sempre più di più".

"Bonny è un grande acquisto e quel gol ha condizionato molto la partita della Roma. Alla sesta vittoria di fila, l'Inter è destinata a essere grande protagonista. E non deve avere troppi rimpianti per l'affare Lookman, visti Bonny ed Esposito. L'Inter poteva smarrirsi dopo quelle due sconfitte sciagurate, e invece Marotta ha avuto ragione: Chivu è un ottimo allenatore, che ha il completo controllo della situazione".