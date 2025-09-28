FC Inter 1908
Fabregas: “Espulsione? Non commento perché non ho visto. Dobbiamo…”

"Non posso commentare perché non ho visto", risponde il tecnico del Como a Dazn. "Abbiamo disputato un buon primo tempo"
Cesc Fabregas non intende polemizzare sull'episodio dell'espulsione di Rodriguez per una reazione su Terracciano durante il derby lombardo tra Como e Cremonese finito 1-1.

"Non posso commentare perché non ho visto", risponde il tecnico del Como a Dazn. "Abbiamo disputato un buon primo tempo - commenta il tecnico del Como - meno bene il secondo anche per merito della Cremonese.

Dobbiamo essere più bravi a fare gol. Abbiamo creato tante occasioni ma nel calcio la finalizzazione é necessaria".

