Hernanes: “Andarci piano con Pio Esposito? Non sono d’accordo con Chivu: ecco perché”

Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari, Hernanes ha parlato così dell'Inter:

"Pio è sempre stato vicino a fare il gol, ha fatto grandi prestazioni per la squadra. Si vedeva che era pronto per segnare, oggi ho visto che l'Inter stava giocando bene e mancava solo chiudere l'azione, oggi era il giorno giusto per segnare, lui era l'uomo giusto per chiudere la partita. L'Inter poteva chiuderla prima ma siamo sempre esigenti e pignoli: se gioca bene, vogliamo che vinca sempre, se giocano bene e vincono poi diciamo che ha sofferto. C'è sempre l'avversario, giocava in casa e ha messo in difficoltà altre squadre"

"Siamo ad inizio anno, è l'inizio di un percorso di crescita, la squadra sta crescendo e anche il suo allenatore, nei momenti decisivi non bisogna subire e l'Inter non l'ha fatto e dopo ha chiuso la partita. Qualcuno ha detto che Chivu non può imitare Inzaghi, ma chi l'ha detto? Le cose buone vanno imitate e copiate, poi devi dare il tuo tocco, l'Inter continua a giocare il miglior calcio in Serie A, Chivu estrae il meglio e fa giocare bene l'Inter"

"Tutelarlo sì ma secondo me non bisogna andare piano su Pio Esposito perché è pronto, si vede che ha qualità. Devi andare piano quando esalti ragazzi che non hanno potenzialità, così li rovini. Ma se il ragazzo è maturo e pronto come lo è Pio, non c'è bisogno di tutelarlo. In Italia si discute tanto dei giovani, sono argomento di dibattito. In altre parti del mondo, i giovani giocano senza problemi"

