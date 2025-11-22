"Vincere in Italia è molto molto difficile. Non lo dico io, lo dice tanta gente, allenatori con cui parlo e che giocano in Champions e mi chiedono cosa abbiamo fatto o che tipo di squadra sia. Segnare qui è molto difficile, per come si difende in Italia. Vincere è molto difficile, campionato molto complicato. E per fare gol, là davanti, servono idee molto chiare. Per me il Bologna è un modello molto chiaro di come giocare e attaccare in Italia. Non si può comparare il calcio di prima a quello di oggi. Pippo Inzaghi? Non difendeva molto, aspettava il suo momento, come mio figlio (ride, ndr). Adesso l'attaccante deve fare molto di più. Ora non vedo squadre tanto dominanti, eccetto l'Inter che domina di più in campionato. Si vede che loro hanno tanta forza, in tanti parametri e in tanti registri del campo. Noi stiamo lavorando per nuove soluzioni".