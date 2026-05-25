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Fabregas: “Vogliamo che Paz resti un altro anno”. I compagni e i tifosi urlano…

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Cesc Fabregas parla ancora del futuro di Nico Paz: queste le dichiarazioni dell’allenatore del Como a Sky durante la festa di oggi
Alessandro Cosattini Redattore 

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Cesc Fabregas parla ancora del futuro di Nico Paz. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Como a Sky durante la festa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Fabregas: “Vogliamo che Paz resti un altro anno”. I compagni e i tifosi urlano…- immagine 2

“Nico resta con noi”, hanno cantato i compagni di squadra e i tifosi durante la festa. Così Fabregas si è espresso sul futuro dell’argentino: “Molto importante per la nostra crescita, siamo cresciuti insieme, siamo un match importante. Noi vogliamo che rimanga con noi un anno in più, vediamo poi cosa succede”.

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