Pancaro: “Leao? Milan prenda provvedimenti. Scudetto all’Inter ma il Napoli…”

"L'Inter alla fine lo vincerà non per i 9 punti di vantaggio ma per il fatto che Milan e Napoli non credono di poter rimontare", dice Pancaro

Matteo Pifferi Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 21:16)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e allenatore Giuseppe Pancaro ha parlato così della lotta scudetto a 9 giornate dalla fine:

"L'Inter alla fine lo vincerà non per i 9 punti di vantaggio ma per il fatto che Milan e Napoli non credono di poter rimontare. Il Milan vincendo con la Lazio poteva recuperare ancora e mettere pressione, invece non ci ha creduto. Il Napoli, sotto sotto, sa che qualche chance c'è, ma non deve più sbagliare"

Su Leao — "Sicuramente è recidivo in questi comportamenti, è giusto che ora la società prenda dei provvedimenti. Può succedere 1-2 volte, poi basta. E' giusto fargli capire le cose. Il futuro? Il problema è che ci ha illuso, ci ha fatto vedere colpi da top player, ha potenzialità straordinarie ma ora è questo e non riesce a dare continuità"

Corsa al quarto posto — "E' apertissima, sono tutte vicine. Roma in calo, il Como è forte anche come identità e organizzazione di gioco. La Juve è in ripresa ma prende troppi gol dietro. Gioca bene, domina, ma deve rimediare a questo problema dietro. E le squadre di Gasperini dipendono molto dallo stato fisico. Oggi il Como andrebbe preso come modello. Prendono giocatori funzionali a quello che vuole fare il tecnico. E poi non hanno pressioni rispetto a Roma e Juve. C'è da dire che la Juve e soprattutto la Roma gli investimenti li hanno fatti, sarebbe un passo falso per entrambe"