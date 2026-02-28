Nella sua 140ma assemblea generale annuale l'International Football Association Board (Ifab) ha approvato un pacchetto di misure volte a migliorare il ritmo delle partite e a ridurre le perdite di tempo durante il gioco.

L'incontro si è tenuto a Hensol, nel Galles. Tra i principali cambiamenti che saranno implementati durante la Coppa del Mondo Fifa 2026, il conto alla rovescia su rimesse laterali e calci di rinvio del portiere. Se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un calcio di rinvio siano troppo lunghi o siano stati deliberatamente ritardati, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi.