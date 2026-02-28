FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Napoli: gioca Meret, Lukaku in panchina

ultimora

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Napoli: gioca Meret, Lukaku in panchina

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Napoli: gioca Meret, Lukaku in panchina - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Napoli: le scelte definitive di Sammarco e Conte per il match delle 18
Matteo Pifferi Redattore 

Alle 18 al Bentegodi ci sarà l'incrocio tra Verona e Napoli, match valido per la 27° giornata di Serie A.

La squadra di Conte va a caccia di punti per la Champions, quella di Sammarco invece alla disperata ricerca di punti salvezza.

Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Napoli.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan

Allenatore: Paolo Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella)

Leggi anche
Adani svela: “Io lo vedo, Thuram non c’ha voglia! Ve lo dico: quando Chivu lo chiama...
Adani: “Inter passeggia in A, sbaglio? Bodo, ingaggi come il Vicenza! E sapete...

© RIPRODUZIONE RISERVATA