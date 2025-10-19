Un'altra prestazione maiuscola per Ange-Yoan Bonny, che ha regalato all'Inter il successo contro la Roma con il suo terzo gol in campionato, il secondo consecutivo. Una prova che gli è valsa il premio di Man of the Match, assegnato dai tifosi nerazzurri tramite il consueto sondaggio social.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Roma-Inter, i tifosi hanno scelto: a Bonny il premio di migliore in campo
ultimora
Roma-Inter, i tifosi hanno scelto: a Bonny il premio di migliore in campo
L'attaccante francese è risultato determinante per il successo dei nerazzurri, realizzando il gol vincente
© RIPRODUZIONE RISERVATA