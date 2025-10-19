Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato la prestazione dell'Inter ieri all'Olimpico nel big match contro la Roma:
ultimora
Calamai: “Altro che squadra a fine ciclo, quest’Inter è la vera favorita per lo scudetto”
"Altro che squadra a fine ciclo. La vittoria dell’Inter all’Olimpico testimonia che il gruppo nerazzurro, dopo i dubbi estivi, è ancora il punto di riferimento nella corsa scudetto. Barella e compagni hanno la stessa fame di un tempo. L’esperienza dei veterani si somma al sangue fresco che arriva dai nuovi arrivati. Stavolta decisivi".
"Avevo dei dubbi sulla scelta fatta da Marotta di puntare su Chivu. Bravo ma inesperto. Avviso ai naviganti, il tecnico nerazzurro sta crescendo di partita in partita. Ha riacceso i vecchi e sta dando fiducia ai giovani. Non è facile quando si allena l’Inter dare spazio ai giovani. Chivu è stato il garante dell’operazione Bonny dopo averlo studiato a Parma. E Bonny ha deciso la sfida dell’Olimpico. Chivu sta regalando minuti preziosi a Pio Esposito. Scelte chestanno pagando. E che riportano l’Inter nel ruolo di favorita per lo scudetto".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA