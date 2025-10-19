"Avevo dei dubbi sulla scelta fatta da Marotta di puntare su Chivu. Bravo ma inesperto. Avviso ai naviganti, il tecnico nerazzurro sta crescendo di partita in partita. Ha riacceso i vecchi e sta dando fiducia ai giovani. Non è facile quando si allena l’Inter dare spazio ai giovani. Chivu è stato il garante dell’operazione Bonny dopo averlo studiato a Parma. E Bonny ha deciso la sfida dell’Olimpico. Chivu sta regalando minuti preziosi a Pio Esposito. Scelte chestanno pagando. E che riportano l’Inter nel ruolo di favorita per lo scudetto".