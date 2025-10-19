FC Inter 1908
Calamai: “Altro che squadra a fine ciclo, quest’Inter è la vera favorita per lo scudetto”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato la prestazione dell'Inter ieri all'Olimpico nel big match contro la Roma
Marco Macca
Marco Macca 

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha commentato la prestazione dell'Inter ieri all'Olimpico nel big match contro la Roma:

Getty Images

"Altro che squadra a fine ciclo. La vittoria dell’Inter all’Olimpico testimonia che il gruppo nerazzurro, dopo i dubbi estivi, è ancora il punto di riferimento nella corsa scudetto. Barella e compagni hanno la stessa fame di un tempo. L’esperienza dei veterani si somma al sangue fresco che arriva dai nuovi arrivati. Stavolta decisivi".

Getty Images

"Avevo dei dubbi sulla scelta fatta da Marotta di puntare su Chivu. Bravo ma inesperto. Avviso ai naviganti, il tecnico nerazzurro sta crescendo di partita in partita. Ha riacceso i vecchi e sta dando fiducia ai giovani. Non è facile quando si allena l’Inter dare spazio ai giovani. Chivu è stato il garante dell’operazione Bonny dopo averlo studiato a Parma. E Bonny ha deciso la sfida dell’Olimpico. Chivu sta regalando minuti preziosi a Pio Esposito. Scelte chestanno pagando. E che riportano l’Inter nel ruolo di favorita per lo scudetto".

(Fonte: TMW)

