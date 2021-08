Facchetti: “Chiedo all’Inter di fare l’Inter. Lukaku? AI tifosi non ha lasciato neanche…”

La squadra nerazzurra è pronta per difendere lo scudetto conquistato, la nuova stagione è ai blocchi di partenza: ecco le riflessioni del figlio di Giacinto Faccchetti...

La nuova stagione dell'Inter è ai blocchi di partenza. Stasera il primo appuntamento, contro il Genoa, a San Siro. E per la prima volta dopo la pandemia con un numero di tifosi che tutti si auspicano possa crescere. Gianfelice Facchetti ha raccolto i suoi desideri per la squadra nerazzurra in un blocco di riflessioni per il Corriere della Sera Milano: "Vorrei che la nuova stagione dell'Inter fosse bella come il video di presentazione di Edin Dzeko, il "cigno di Sarajevo", un piccolo capolavoro della Media House nerazzurra capace di far dimenticare in fretta e furia la partenza di Lukaku. Mentre l'attaccante belga sfollava senza lasciare una sola frase degna di restare nella mente di noi tifosi, il cuore era già pronto per la nuova infatuazione".