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fcinter1908 ultimora Fagioli: “È questo il mio ruolo, il mister mi ha migliorato tanto. Sulla parata di De Gea”

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Fagioli: “È questo il mio ruolo, il mister mi ha migliorato tanto. Sulla parata di De Gea”

Fagioli: “È questo il mio ruolo, il mister mi ha migliorato tanto. Sulla parata di De Gea” - immagine 1
Al termine della partita tra Inter e Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato uno dei protagonisti della sfida di questa sera
Andrea Della Sala Redattore 

Al termine della partita tra Inter e Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato uno dei protagonisti della sfida di questa sera, Fagioli:

Siamo ancora in apnea, ma abbiamo fatto una grandissima partita. Sono molto contento, ma il premio doveva riceverlo Ndour.Parata De Gea? Menomale altrimenti quest'anno sarebbe stato un incubo. Il mister e il suo staff mi hanno migliorato tanto, poi mi sono reso conto che quello può essere il mio ruolo. Dispiaciuto per le convocazioni, ma significa che devo continuare a migliore per meritartmela"

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