Al termine della partita tra Inter e Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato uno dei protagonisti della sfida di questa sera, Fagioli:
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fcinter1908 ultimora Fagioli: “È questo il mio ruolo, il mister mi ha migliorato tanto. Sulla parata di De Gea”
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Fagioli: “È questo il mio ruolo, il mister mi ha migliorato tanto. Sulla parata di De Gea”
Al termine della partita tra Inter e Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato uno dei protagonisti della sfida di questa sera
Siamo ancora in apnea, ma abbiamo fatto una grandissima partita. Sono molto contento, ma il premio doveva riceverlo Ndour.Parata De Gea? Menomale altrimenti quest'anno sarebbe stato un incubo. Il mister e il suo staff mi hanno migliorato tanto, poi mi sono reso conto che quello può essere il mio ruolo. Dispiaciuto per le convocazioni, ma significa che devo continuare a migliore per meritartmela"
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