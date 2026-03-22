Siamo ancora in apnea, ma abbiamo fatto una grandissima partita. Sono molto contento, ma il premio doveva riceverlo Ndour.Parata De Gea? Menomale altrimenti quest'anno sarebbe stato un incubo. Il mister e il suo staff mi hanno migliorato tanto, poi mi sono reso conto che quello può essere il mio ruolo. Dispiaciuto per le convocazioni, ma significa che devo continuare a migliore per meritartmela"