Ci saranno anche aggregati dell'Under23 e della Primavera nel primo allenamento che si terrà oggi alla Pinetina alla ripresa dopo Inter-Cremonese e durante la pausa per le Nazionali. Thuramsi sottoporrà a terapie, deve recuperare dall'infortunio muscolare che si è procurato nella gara contro lo Slavia. A disposizione di Chivu ci sono ad esempio i tre portieri, Acerbi, Mkhitaryan. E poi anche Diouf, che deve ancora trovare spazio, e Bonny che ha fatto bene in questo inizio di stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, Chivu aggrega Primavera e U23. Terapie per Thuram, occhi su Diouf e…
ultimora
Inter, Chivu aggrega Primavera e U23. Terapie per Thuram, occhi su Diouf e…
Skysport riporta da Appiano il programma di giornata di Chivu che ha pochi uomini a disposizione visti gli impegni con le varie Nazionali dei suoi uomini
Venerdì l'amichevolecontro l'Atletico Madrid, piccolo antipasto della sfida che vedrà di fronte in CL la squadra di Chivu contro quella di Simeone. La preparazione vera delle prossime sfide, quelle contro Roma, Union SG in Coppa e Napoli comincerà dall'inizio della prossima settimana quando torneranno ad Appiano Gentile i Nazionali, prima gli Olandesi, poi gli azzurri e via via tutti gli altri.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA