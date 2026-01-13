Emergono altri dettagli in merito al momento del brutto calcio incassato da Marcus Thuram da Juan Jesus in Inter-Napoli di domenica sera: vengono raccontati dalla rubrica settimanale di DAZN Bordo CAM.
Emergono altri dettagli in merito al momento del brutto calcio incassato da Marcus Thuram da Juan Jesus in Inter-Napoli
Il piede del brasiliano rimane altissimo dopo lo slancio e prende sul petto Thuram, che va giù. Il difensore a Doveri: "Prima arriva il mio piede". Barella non è convinto e glielo fa capire, col difensore del Napoli che non la prende bene.
Doveri spiega a Lautaro: "Fa così, calcia il pallone e lo prende dopo". Lautaro sarcastico: "Ok, allora adesso anch'io faccio così". Doveri: "Dai che lo sai". Barella prova a spiegare a Doveri la pericolosità dell'intervento, con l'arbitro che gli dice: "Dai non l'ha fatto apposta". "Ah non l'ha fatto apposta? Va bene", risponde perplesso Nicolò.
