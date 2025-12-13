È Atalanta-Cagliari l'ultima partita del sabato di Serie A e fantacalcio: ecco le formazioni ufficiali per il match

È Atalanta-Cagliari l'ultima partita del sabato di Serie A e fantacalcio: ecco le formazioni ufficiali per il match. Palladino sceglie De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca, panchina per Pasalic in mediana; c'è ancora Bernasconi sulla fascia sinistra. Pisacane schiera la coppia Esposito-Borrelli in attacco, a centrocampo ci sono ancora Adopo, Deiola e Folorunsho.