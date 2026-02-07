Alle 20.45 va in scena allo stadio Franchi la sfida tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e il Torino di Marco Baroni: queste le formazioni ufficiali.
Alle 20.45 va in scena allo stadio Franchi la sfida tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e il Torino di Marco Baroni: queste le formazioni ufficiali
FIORENTINA - De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson.
TORINO - Paleari; Marianucci, Coco, Maripan; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Adams, Kulenovic.
