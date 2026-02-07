Il Sassuolo è l’avversaria contro cui Piotr Zielinski ha partecipato a più gol in Serie A: otto tra reti e assist. Un dato che conferma il feeling speciale del centrocampista polacco con i neroverdi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Zielinski, il Sassuolo porta bene: i numeri. E nel mirino un altro record personale
ultimora
Zielinski, il Sassuolo porta bene: i numeri. E nel mirino un altro record personale
Il centrocampista polacco, sempre più importante per l'Inter, ha dimostrato di avere un feeling particolare con gli emiliani
Dopo essere andato a segno contro Pisa e Cremonese, Zielinski potrebbe inoltre trovare il gol per tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta in carriera, aggiungendo un ulteriore tassello a una stagione in costante crescita.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA