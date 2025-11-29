Prosegue il sabato di Serie A e di fantacalcio, si gioca Juventus-Cagliari. Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali. Spalletti tiene fuori Di Gregorio, gioca Perin. Pronti in difesa Kalulu, Kelly e Koopmeiners da braccetto. Fuori anche Cambiaso, sulle fasce ci sono McKennie e Kostic, trio offensivo con Conceicao e Yildiz alle spalle di Vlahovic, c'è lui dal primo minuto.
Prosegue il sabato di Serie A e di fantacalcio: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Juventus-Cagliari
Nel Cagliari c'è Palestra con Obert sugli esterni, a centrocampo fuori Gaetano e Prati, ci sono Liteta e Adopo con Folorunsho. Confermati in attacco Borrelli ed Esposito.
JUVENTUS - Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
CAGLIARI - Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.
