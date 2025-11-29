fcinter1908 ultimora Sarri: “Ultimi mesi i più difficili della carriera. Meglio un presidente tosto che un fondo…”

ultimora

Sarri: “Ultimi mesi i più difficili della carriera. Meglio un presidente tosto che un fondo…”

Sarri: “Ultimi mesi i più difficili della carriera. Meglio un presidente tosto che un fondo…” - immagine 1
Nel format della Lega Serie A, Maurizio Sarri analizza questi primi mesi sulla panchina della Lazio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"Quali pensieri ho avuto prima di venire alla Lazio? Che sarebbe stato un anno difficilissimo. Penso che siano stati i cinque mesi più difficili della mia carriera, tra le altre cose però anche divertenti. La componente gusto c'è, questo è già tanto".

Sarri: “Ultimi mesi i più difficili della carriera. Meglio un presidente tosto che un fondo…”- immagine 2
Getty Images

Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nel format della Lega Serie A che racconta il calcio italiano attraverso le voci dei suoi protagonisti e che, per alcune interviste esclusive, quest'anno vede anche il coinvolgimento editoriale di DAZN. Poi, sul rapporto con i presidenti durante la propria carriera ammette che è "sempre meglio un presidente tosto che un fondo straniero. È ovvio che il presidente sia una figura dominante, io per tutta la carriera ho avuto presidenti così".

Sarri: “Ultimi mesi i più difficili della carriera. Meglio un presidente tosto che un fondo…”- immagine 3
Getty Images

"A volte meglio una litigata faccia a faccia che un fondo quando non sai con chi parlare", mentre sugli obiettivi stagionali ammette che "sarebbe bello riuscire a creare una base di calciatori che con due o tre innesti possa farti arrivare a un livello sopra rispetto a quello dove siamo. La speranza è che tutte le componenti ci diano una mano". 

Leggi anche
Caressa: “Giocatori Inter hanno retropensieri”. Zazzaroni: “Sento tante...
Sky – Inter, buona notizia per Chivu in vista del Pisa: Mkhitaryan torna tra i convocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA