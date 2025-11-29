Nel format della Lega Serie A, Maurizio Sarri analizza questi primi mesi sulla panchina della Lazio

Gianni Pampinella Redattore 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 15:46)

"Quali pensieri ho avuto prima di venire alla Lazio? Che sarebbe stato un anno difficilissimo. Penso che siano stati i cinque mesi più difficili della mia carriera, tra le altre cose però anche divertenti. La componente gusto c'è, questo è già tanto".

Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nel format della Lega Serie A che racconta il calcio italiano attraverso le voci dei suoi protagonisti e che, per alcune interviste esclusive, quest'anno vede anche il coinvolgimento editoriale di DAZN. Poi, sul rapporto con i presidenti durante la propria carriera ammette che è "sempre meglio un presidente tosto che un fondo straniero. È ovvio che il presidente sia una figura dominante, io per tutta la carriera ho avuto presidenti così".

"A volte meglio una litigata faccia a faccia che un fondo quando non sai con chi parlare", mentre sugli obiettivi stagionali ammette che "sarebbe bello riuscire a creare una base di calciatori che con due o tre innesti possa farti arrivare a un livello sopra rispetto a quello dove siamo. La speranza è che tutte le componenti ci diano una mano".