Gianni Pampinella Redattore 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 16:16)

Dopo Cagliari e Verona, per Luis Henrique potrebbe arrivare la terza occasione di partire dal 1' con una curiosità. Infatti Cristian Chivu nella due volte che ha lanciato il brasiliano dal 1' lo ha fatto in trasferta e adesso potrebbe succedere nuovamente a Pisa. Con Dumfries out per infortunio e Carlos Augusto che ha palesato qualche difficoltà a destra, ecco che con la squadra di Gilardino potrebbe toccare proprio a Henrique.

"Il brasiliano potrebbe tornare dall'inizio per la terza volta in stagione con l'obiettivo dichiarato di rovesciare un destino avverso. Un po' scelta e un po' necessità, comunque un'occasione da cogliere al volo, anche per allontanare da sé lo spettro del prestito nel mercato di gennaio. È stato considerato non ancora pronto per certe battaglie di alto livello come le ultime due a San Siro e al Metropolitano, ma in generale è sempre sembrato timidino, quasi bloccato, nell'approccio alla partita e al ruolo dentro a un 3-5-2 molto codificato. Il tecnico romeno si aspetterebbe ben altra spavalderia e, soprattutto, il tentativo di saltare l'uomo nell'uno contro uno", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Pesano l'adattamento a un nuovo sistema e naturali difficoltà di comunicazione che si stanno ormai superando. Ma pure il lavoro di Chivu è costante, la piantina viene annaffiata giornalmente. Lo staff si sofferma particolarmente su di lui, ma tutti concordano su un aspetto della questione. Serve una prestazione convincente in partita per far saltare definitivamente il tappo. Non è certo un caso che Luis Henrique abbia iniziato solo due volte dall'inizio e sempre lontano dalla fornace di San Siro. La scelta è assai strategica, nasce da una precisa impostazione dell'allenatore".

(Gazzetta dello Sport)