Non può far parte della truppa anti-Milan perché è infortunato. Lautaro Martinez sarà costretto a saltare il derby e sarà un'assenza pesante per i suoi compagni con Bonny che è appena rientrato dopo un affaticamento muscolare ("Ma sta bene", parola del mister) e Thuram che oggi non si è allenato perché ha un po' di febbre, come ha raccontato Cristian Chivu in conferenza stampa.
Chivu: “Lautaro sta dando una mano a me, staff e compagni. I leader…”
Il mister ha anche parlato dell'argentino spiegando che anche se non può essere in campo sta facendo sentire la sua presenza e il suo appoggio ai compagni in un momento delicato.
«Sta migliorando, è tutti i giorni insieme a noi e sta cercando di recuperare il prima possibile. Sta cercando di dare una mano a me e allo staff e alla squadra. È sempre presente con una parola ed era anche a pranzo con noi. Mi fa piacere, si vede la leadership di un capitano che tiene molto al gruppo e a quello che di buono abbiamo fatto finora», ha detto il mister.
E quando all'allenatore hanno chiesto se si aspetta qualcosa in più da altri giocatori che devono in questo momento trascinare la squadra come ad esempio proprio Thuram e Barella, che in questo periodo sono stati particolarmente criticati per il rendimento, il tecnico ha replicato:
«Se mi aspetto qualcosa di più da altri leader? Abbiamo a disposizione 25 giocatori che hanno obbligo e dovere di tirare fuori il meglio di quello che hanno in quel giorno specifico ed è quello che sono convinto succederà sia domani che nel futuro prossimo».
