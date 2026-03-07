Chivu: “Lautaro sta dando una mano a me, staff e compagni. I leader…”

Il tecnico nerazzurro ha parlato del capitano che è ai box per infortunio e non potrà essere a disposizione contro il Milan

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 19:46)

Non può far parte della truppa anti-Milan perché è infortunato. Lautaro Martinez sarà costretto a saltare il derby e sarà un'assenza pesante per i suoi compagni con Bonny che è appena rientrato dopo un affaticamento muscolare ("Ma sta bene", parola del mister) e Thuram che oggi non si è allenato perché ha un po' di febbre, come ha raccontato Cristian Chivu in conferenza stampa.

Il mister ha anche parlato dell'argentino spiegando che anche se non può essere in campo sta facendo sentire la sua presenza e il suo appoggio ai compagni in un momento delicato.

«Sta migliorando, è tutti i giorni insieme a noi e sta cercando di recuperare il prima possibile. Sta cercando di dare una mano a me e allo staff e alla squadra. È sempre presente con una parola ed era anche a pranzo con noi. Mi fa piacere, si vede la leadership di un capitano che tiene molto al gruppo e a quello che di buono abbiamo fatto finora», ha detto il mister.

E quando all'allenatore hanno chiesto se si aspetta qualcosa in più da altri giocatori che devono in questo momento trascinare la squadra come ad esempio proprio Thuram e Barella, che in questo periodo sono stati particolarmente criticati per il rendimento, il tecnico ha replicato:

«Se mi aspetto qualcosa di più da altri leader? Abbiamo a disposizione 25 giocatori che hanno obbligo e dovere di tirare fuori il meglio di quello che hanno in quel giorno specifico ed è quello che sono convinto succederà sia domani che nel futuro prossimo».