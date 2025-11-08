FC Inter 1908
Alle 15 al Sinigaglia di Como va in scena la sfida tra la squadra di Cesc Fabregas e il Cagliari di Fabio Pisacane: ecco le formazioni ufficiali
Marco Astori 

Alle 15 al Sinigaglia di Como va in scena la sfida tra la squadra di Cesc Fabregas e il Cagliari di Fabio Pisacane: ecco le formazioni ufficiali del match.

COMO - Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao, Morata.

CAGLIARI - Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Folorunsho; Felici; Gaetano, Esposito.

