Alle 15 al Sinigaglia di Como va in scena la sfida tra la squadra di Cesc Fabregas e il Cagliari di Fabio Pisacane: ecco le formazioni ufficiali del match.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Cagliari: Esposito contro Nico Paz
ultimora
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Cagliari: Esposito contro Nico Paz
Alle 15 al Sinigaglia di Como va in scena la sfida tra la squadra di Cesc Fabregas e il Cagliari di Fabio Pisacane: ecco le formazioni ufficiali
COMO - Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao, Morata.
CAGLIARI - Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Folorunsho; Felici; Gaetano, Esposito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA