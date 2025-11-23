FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce alle 18

Alle 18 all'Olimpico va in scena la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Lecce di Eusebio Di Francesco: le scelte
Alle 18 all'Olimpico va in scena la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Lecce di Eusebio Di Francesco: ecco le formazioni ufficiali del match.

LAZIO - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Camarda, Sottil.

