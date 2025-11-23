Alle 18 all'Olimpico va in scena la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Lecce di Eusebio Di Francesco: ecco le formazioni ufficiali del match.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce alle 18
ultimora
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce alle 18
Alle 18 all'Olimpico va in scena la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Lecce di Eusebio Di Francesco: le scelte
LAZIO - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Camarda, Sottil.
© RIPRODUZIONE RISERVATA