Le scelte di Cristian Chivu per il derby di stasera sembrano ormai chiare. Quasi tutte, almeno. C'è un dubbio ancora legato alla formazione nerazzurra, come riportano anche i colleghi di Sky Sport. Riguarda la metà campo, con Sucic e Zielinski in ballottaggio per un posto. Per il resto, invece, sembra tutto definito.
Inter-Milan, Chivu ha scelto la difesa. Rimane un solo dubbio per stasera
Le ultime in vista della gara di stasera: definiti due dei tre ballottaggi verso il derby del Meazza
In difesa, infatti, ci sarà Francesco Acerbi, preferito a Bisseck e De Vrij. Akanji e Bastoni agiranno ai suoi lati, per completare il terzetto difensivo davanti a Yann Sommer. In mezzo certi di un posto ci sono Calhanoglu e Barella, con Dimarco a sinistra e Carlos Augusto a destra, preferito a Luis Henrique, al posto dell'indisponibile Dumfries. Davanti, invece, torna Marcus Thuram dal primo minuto.
