Orlando: “Inter-Milan sarà bellissima. Sarà più equilibrata se Allegri…”

L'ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Qui le sue considerazioni a proposito del derby di stasera tra Inter e Milan:
"Sarà una bellissima partita. Il Milan contro le big ha sempre dimostrato di essere in grande condizione, le sa affrontare con la testa giusta. A Parma mi ha fatto paura invece, ma credo che Allegri abbia avuto il tempo di lavorare. Credo giochi Bartesaghi, se rientra Rabiot sarà più equilibrata. Il Milan non può permettersi di perdere, la botta sarebbe troppo forte, al di là della distanza in classifica".
