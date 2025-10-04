Alle 15 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Marco Baroni. Ecco le formazioni ufficiali:
LAZIO - Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos.
TORINO - Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic.
