Alle 15 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Marco Baroni. Ecco le formazioni ufficiali
Marco Astori
Alle 15 va in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Marco Baroni. Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO - Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos.

TORINO - Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic.

