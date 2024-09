Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Venezia: tornano Theo e Leao

Dopo la Juventus, tocca al Milan. Le rivali dell'Inter iniziano a scendere in campo già oggi, in attesa del Napoli e proprio dei nerazzurri impegnati domani. I rossoneri tornano a giocare in campionato alla ricerca del primo successo stagionale, in una gara sulla carta decisamente alla portata. Al Meazza arriva il neopromosso Venezia, sperando nel colpaccio, ma ben consapevole di dover scalare l'Everest.