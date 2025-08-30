Alle 20.45 a Pisa va in scena la sfida tra la squadra di Alberto Gilardino e la Roma di Gian Piero Gasperini: ecco le formazioni ufficiali del match.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Roma: tutte le scelte
PISA - Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.
ROMA - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson
