Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Roma: tutte le scelte


Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Alle 20.45 a Pisa va in scena la sfida tra la squadra di Alberto Gilardino e la Roma di Gian Piero Gasperini: ecco le formazioni ufficiali del match.

PISA - Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

ROMA - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson

