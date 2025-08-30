FC Inter 1908
UFFICIALE – Fiorentina, Kean rinnova fino al 2029. L’attaccante: “Tutti hanno…”

Moise Kean ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029
Gianni Pampinella
Moise Kean ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029. È lo stesso club viola a comunicarlo attraverso il sito ufficiale del club.

Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze” così ha voluto commentare il Presidente Rocco Commisso “ e da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola rinnovando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.

Anche Moise ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questo rinnovo:

Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA