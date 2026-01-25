Si chiude con Roma-Milan la domenica di Serie A. Altro match che vede l'Inter spettatrice decisamente interessata, dopo Juventus-Napoli. Allegri dal canto suo se la gioca con Nkunku al fianco di Leao. Pulisic invece va in panchina, così come Fullkrug. Gasperini risponde con Malen davanti, assistito da Dybala e Soulé. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio:
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Milan: Allegri lascia Pulisic in panchina
Le scelte di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini per la gara di campionato in programma stasera all'Olimpico
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.
