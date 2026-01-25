FC Inter 1908
FOTO – Marcus Thuram a Torino con papà Lilian per guardare Juventus-Napoli

L'attaccante dell'Inter è stato beccato dalle telecamere sugli spalti durante la sfida di Serie A di questo pomeriggio
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

"Non andrei mai all'Inter", ha detto Khephren Thuram in una intervista concessa stamattina. Chissà se direbbe lo stesso sulla Juventus anche suo fratello Marcus, attaccante nerazzurro. Intanto a Torino ci è già andato questo pomeriggio, per gustarsi dagli spalti la prestazione del centrocampista bianconero. Tikus è stato catturato dalle telecamere sugli spalti nel corso della sfida dello Stadium che tanto può dire anche in chiave scudetto.

I motivi per guardarla non mancano di certo. E anche per tifare per suo fratello, considerando che la Juventus in classifica in questo momento è anche dietro al Napoli. Una vittoria dei bianconeri permetterebbe ai nerazzurri di restare a +9 sulla squadra di Antonio Conte.

