"Non andrei mai all'Inter", ha detto Khephren Thuram in una intervista concessa stamattina. Chissà se direbbe lo stesso sulla Juventus anche suo fratello Marcus, attaccante nerazzurro. Intanto a Torino ci è già andato questo pomeriggio, per gustarsi dagli spalti la prestazione del centrocampista bianconero. Tikus è stato catturato dalle telecamere sugli spalti nel corso della sfida dello Stadium che tanto può dire anche in chiave scudetto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora FOTO – Marcus Thuram a Torino con papà Lilian per guardare Juventus-Napoli
ultimora
FOTO – Marcus Thuram a Torino con papà Lilian per guardare Juventus-Napoli
L'attaccante dell'Inter è stato beccato dalle telecamere sugli spalti durante la sfida di Serie A di questo pomeriggio
I motivi per guardarla non mancano di certo. E anche per tifare per suo fratello, considerando che la Juventus in classifica in questo momento è anche dietro al Napoli. Una vittoria dei bianconeri permetterebbe ai nerazzurri di restare a +9 sulla squadra di Antonio Conte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA