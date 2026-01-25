L'attaccante dell'Inter è stato beccato dalle telecamere sugli spalti durante la sfida di Serie A di questo pomeriggio

"Non andrei mai all'Inter", ha detto Khephren Thuram in una intervista concessa stamattina. Chissà se direbbe lo stesso sulla Juventus anche suo fratello Marcus, attaccante nerazzurro. Intanto a Torino ci è già andato questo pomeriggio, per gustarsi dagli spalti la prestazione del centrocampista bianconero. Tikus è stato catturato dalle telecamere sugli spalti nel corso della sfida dello Stadium che tanto può dire anche in chiave scudetto.