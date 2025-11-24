fcinter1908 ultimora Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Como: improvviso forfait nei granata

ultimora

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Como: improvviso forfait nei granata

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Como: improvviso forfait nei granata - immagine 1
Le scelte di Baroni e Fabregas per la gara in programma questo pomeriggio all'Olimpico Grande Torino
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Torino-Como è il penultimo match del dodicesimo turno di Serie A. Si scende in campo alle 18:30 in casa dei granata, che però dovranno fare a meno di un riferimento importante. Sarà infatti out Adams, a causa di una gastroenterite: al suo posto spazio dal primo minuto per Zapata al fianco di Ngonge. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro dell'Olimpico Grande Torino:

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Como: improvviso forfait nei granata- immagine 2
Getty Images

Le formazioni ufficiali di Torino-Como

—  

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Asslani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata. Allenatore Baroni.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas

Leggi anche
Ordine: “L’Inter gioca ma cede lo scettro di Milano. Per Chivu bilancio troppo...
Giornale – Inter-Milan, pagelle: Sommer, errore decisivo. Diouf? L’oggetto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA