Torino-Como è il penultimo match del dodicesimo turno di Serie A. Si scende in campo alle 18:30 in casa dei granata, che però dovranno fare a meno di un riferimento importante. Sarà infatti out Adams, a causa di una gastroenterite: al suo posto spazio dal primo minuto per Zapata al fianco di Ngonge. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro dell'Olimpico Grande Torino:
fcinter1908 ultimora Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Como: improvviso forfait nei granata
ultimora
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Como: improvviso forfait nei granata
Le scelte di Baroni e Fabregas per la gara in programma questo pomeriggio all'Olimpico Grande Torino
Le formazioni ufficiali di Torino-Como—
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Asslani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata. Allenatore Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas
© RIPRODUZIONE RISERVATA