C'è Yann Sommer tra i peggiori in campo nelle pagelle del Giornale su Inter-Milan. 5 per il portiere svizzero: "Primo tempo senza vere parate. Ci mette poca spinta sul tiro di Salaemaekers. Un errore decisivo che porta al gol di Pulisic". 5 per Carlos Augusto: "A destra fa quel che può. Rientra sempre sul sinistro, non trovando mai il fondo". 5 anche per Lautaro: "Solita grinta da capitano. Gioca a tutto campo. Alla prima occasione Maignan gli devia il tiro sul palo. Non trova la giocata giusta".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Giornale – Inter-Milan, pagelle: Sommer, errore decisivo. Diouf? L’oggetto misterioso…
ultimora
Giornale – Inter-Milan, pagelle: Sommer, errore decisivo. Diouf? L’oggetto misterioso…
C'è Yann Sommer tra i peggiori in campo nelle pagelle del Giornale su Inter-Milan. Bene invece il centrocampista francese
Bene invece Diouf entrato nei minuti finali, 6,5: "L'oggetto misterioso del mercato nerazzurro si dà un bel da fare ed è protagonista di un ottimo ingresso". 6 per Cristian Chivu: "Derby da debuttante sulla panchina dell'Inter. Sceglie di non snaturare il gioco della squadra. Anche stavolta tradito dagli episodi. Difficile fargliene una colpa".
Gli altri voti:
Akanji 6, Acerbi 6, Bastoni 6, Barella 6, Pio Esposito sv, Calhanoglu 5, Zielinski 6, Sucic 6, Dimarco 6, Thuram 6, Bonny 5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA